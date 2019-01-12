كشف فادي نجاح مدافع إنبي السابق عن انتقاله إلى نادي المقاولون العرب رسميا.

وقال فادي نجاح في تصريحات لـFilGoal.com: "علي ماهر المدير الفني لإنبي تفهم رغبتي في الرحيل عن الفريق، وهو بالفعل من تحدث مع الإدارة وبعدها بأسبوع سمح برحيلي".

وأضاف "اخترت الانتقال لنادي المقاولون العرب، لكنهم اشترطوا عقد صفقة تبادلية مع المقاولون بتواجد محمد شوقي غريب في الصفقة، بالإضافة لمبلغ مالي".

وأتم "سأشارك في تدريبات المقاولون العرب بداية من اليوم السبت".

فادي نجاح انضم لنادي إنبي بداية الموسم الجاري قادما من فريق موريويرك النمساوي.

صاحب الـ28 عاما شارك في 5 مباريات فقط مع إنبي هذا الموسم، لينتقل إلى المقاولون العرب.

وبدأ فادي نجاح مسيرته مع فريق حرس الحدود، قبل أن ينضم إلى بتروجيت في 2013، ومنهم إلى سموحة في 2014 ثم إلى الإنتاج الحربي عام 2015 حيث استمر معهم حتى 2018.

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