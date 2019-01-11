بالفيديو – مجموعة الإسماعيلي تبدأ مشتعلة.. قسنطينة يهزم الإفريقي في تونس

بدأت مجموعة الإسماعيلي مشتعلة منذ المباراة الأولى. قسنطينة الجزائري ينتصر على الإفريقي التونسي على ملعب الأخير في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا.

ونجح فريق قسنطينة الجزائري في خطف الانتصار أمام الإفريقي بهدف مقابل لا شيء ليحصد الثلاث نقاط الأولى له في المجموعة.

هدف انتصار قسنطينة جاء في الدقيقة 90 عن طريق البديل عبد النور بلخير.

وشارك عبد النور بلخير في الدقيقة 85 قبل أن ينجح في خطف الانتصار في اللحظات الأخيرة من المباراة.

صاحب الـ 29 عاما استغل هجمة مرتدة نموذجية ليطلق تسديدة قوية يسارية هزت شباك الإفريقي.

الفريق التونسي كان الأقرب لخطف الانتصار، بعدما سجل بالفعل في الدقيقة 56 عن طريق ياسين الشماخي إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 80 لصالح الإفريقي، إلا أن ياسين الشماخي سدد بعيدا عن المرمى ليحرم فريقه من التقدم.

الفريق الجزائري الذي ظهر قويا في أحداث المباراة وشكل أكثر من فرصة محققة على مرمى الإفريقي، خطف الانتصار في النهاية بفضل عبد النور بلخير.

وحصد قسنطينة الثلاث نقاط الأولى في المجموعة الثالثة، ليتصدر الترتيب منتظرا نتيجة لقاء مازيمبي أمام الإسماعيلي.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على مازيمبي في الثالثة عصرا يوم السبت في إطار نفس مباريات المجموعة.

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