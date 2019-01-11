مقابل مليون و50 ألف يورو.. رسميا – منير الحدادي من برشلونة إلى إشبيلية

أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل مهاجمه منير الحدادي إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار برشلونة في بيانه الرسمي إلى اتفاقه مع إشبيلية على دفع الأخير لمبلغ مليون و50 ألف يورو من أجل ضم المغربي الأصل صاحب الـ 23 عاما.

ومن المنتظر أن يخضع منير الحدادي لفحوصات الكشف الطبي مع إشبيلية قبل أن يوقع العقود بشكل رسمي، حسبما أعلن إشبيلية في بيانه الرسمي.

ولعب منير الحدادي 11 مباراة هذا الموسم بقميص برشلونة ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

وبشكل عام، ظهر الحدادي في 56 مباراة بقميص برشلونة وسجل 12 هدفا وصنع 11 وحقق مع الفريق الأول 10 ألقاب.

عقد الحدادي كان ينتهي مع برشلونة مع نهاية الموسم الحالي وكان يحق له الانضمام لإشبيلية مجانا في الصيف المقبل، ولكن الأخير فضل التعاقد مع اللاعب في يناير وعدم الانتظار لنهاية الموسم.

ويحتل إشبيلية المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بينما برشلونة في الصدارة برصيد 40 نقطة.

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