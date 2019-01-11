مقابل مليون و50 ألف يورو.. رسميا – منير الحدادي من برشلونة إلى إشبيلية

الجمعة، 11 يناير 2019 - 22:24

كتب : FilGoal

منير الحدادي

أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل مهاجمه منير الحدادي إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار برشلونة في بيانه الرسمي إلى اتفاقه مع إشبيلية على دفع الأخير لمبلغ مليون و50 ألف يورو من أجل ضم المغربي الأصل صاحب الـ 23 عاما.

ومن المنتظر أن يخضع منير الحدادي لفحوصات الكشف الطبي مع إشبيلية قبل أن يوقع العقود بشكل رسمي، حسبما أعلن إشبيلية في بيانه الرسمي.

أخبار متعلقة

سبورت: برشلونة يتلقى عرضا لا يرفض من إشبيلية لضم الحدادي موندو ديبورتيفو: برشلونة لن يبيع منير الحدادي.. وعد من أبيدال وتجديد العقد مطروح أمل الحدادي الأخير يضيع.. المحكمة الرياضية ترفض طلب المغرب المغرب تستنجد بمحكمة التحكيم الرياضية لضم منير الحدادي

ولعب منير الحدادي 11 مباراة هذا الموسم بقميص برشلونة ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

وبشكل عام، ظهر الحدادي في 56 مباراة بقميص برشلونة وسجل 12 هدفا وصنع 11 وحقق مع الفريق الأول 10 ألقاب.

عقد الحدادي كان ينتهي مع برشلونة مع نهاية الموسم الحالي وكان يحق له الانضمام لإشبيلية مجانا في الصيف المقبل، ولكن الأخير فضل التعاقد مع اللاعب في يناير وعدم الانتظار لنهاية الموسم.

ويحتل إشبيلية المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بينما برشلونة في الصدارة برصيد 40 نقطة.

طالع أيضا

بتروجيت: باسم مرسي طلبنا وليس العكس.. لا نريده

مدرب الزمالك الأسبق: أعتزل قريبا

VAR قد يطبق في كأس إفريقيا

ساري: بايرن لم يحترمنا

فان دايك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بديسمبر وكلوب أحسن مدرب

مانيتشي يحكي عن تخفي مورينيو في سلة الغسيل

في إسبانيا برشلونة إشبيلية - برشلونة الحدادي

نرشح لكم

أخر الأخبار

هاتريك دي توماس في سيلتا يمنح رايو فوزا ثمينا ويزيد الضغط على بلباو 54 دقيقة | أوروبا
حوار في الجول – علي فتحي: الزمالك ظلمني.. تسببوا في مضاعفة إصابتي وحسم احترافي قريبا ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - وانتصر الجواسيس.. ليدز يونايتد يتجاوز دربي كاونتي في معركة بييلسا ولامبارد ساعة | أوروبا
الأهلي يتسلح بتاريخه والإسماعيلي في تحد صعب ببداية المشوار الإفريقي ساعة | إفريقيا
مواعيد مباريات السبت 12-1-2019 والقناة الناقلة لمباراتي الأهلي والإسماعيلي ساعة | إفريقيا
مونديال اليد - حصاد العرب في الجولة الأولى.. لم يفز أحد! ساعة | تقرير في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة

قد ينال إعجابك