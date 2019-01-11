جروس: الزمالك جاء إلى المغرب للانتصار.. وبوطيب صفقة ناجحة بكل المقاييس

تحدث كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عن مواجهة فريقه أمام اتحاد طنجة المغربي، مشيرا إلى "جئنا إلى هنا لتحقيق الانتصار".

الزمالك يحل ضيفا على اتحاد طنجة المغربي يوم الأحد في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

وقال جروس: "سعيد بما لاحظته من حالة حماس لدى كل اللاعبين خلال المران قبل مواجهة اتحاد طنجة".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لناديه "تلك الحالة تجعلني أشعر بالطمأنينة قبل المواجهة الصعبة ضد اتحاد طنجة. نحن جاهزون وجئنا هنا إلى المغرب من أجل تحقيق الانتصار".

وواصل "مواجهة اتحاد طنجة تعد صعبة بسبب قوة المنافس الذي يمتلك لاعبين لديهم مهارات فردية على مستوى عال، إلى جانب إقامة المباراة على ملعبهم ووسط جماهيرهم. اتحاد طنجة يلعب بفكر كروي وليس فريقا عشوائيا ويمتلك نفس طموحات الزمالك لتحقيق اللقب الإفريقي".

وتابع "طالبت من اللاعبين التركيز والقتال في المباراة من أجل تفادي اهتزاز شباكنا بأي هدف. أي هدف سننجح في تسجيله سيكون غاليا".

تطرق جروس للحديث عن صفقة الزمالك الجديدة، خالد بوطيب، قائلا: "بوطيب صفقة رابحة للزمالك بكل المقاييس".

وأشار "تابعت اللاعب من خلال مرانين شارك فيهما قبل السفر للمغرب. انطباعي عنه جيدا".

وأتم "بوطيب يحتاج للجاهزية الفنية والبدنية وهو ما سأقوم به وسيحدد ذلك مشاركته في المباريات المقبلة".

وحرص جروس على توجيه الشكر إلى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك بسبب "نجح في الاتفاق مع مسؤولي الرجاء المغربي لتوفير ملعب المران للزمالك لمدة يومين".

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