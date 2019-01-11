باسم مرسي: لم أقصد بتروجيت بتصريحاتي.. كل التوفيق لهم

تمنى باسم مرسي مهاجم الزمالك التوفيق لفريق بتروجيت، مشيرا إلى "ليس هو النادي المقصود بما قلته".

باسم مرسي غرد في وقت سابق على حسابه الشخصي على (تويتر) ليكشف تعثر انتقاله إلى سموحة، قبل أن يوضح: "الآن أمام اختيارين، إما اللعب للزمالك وهو ما يرفضه المدرب. أو اللعب لصاحب المركز الأخير في الدوري. هل يفترض أن يكون هذا هو مصيري". (طالع التفاصيل)

حمادة أنور مدير الكرة في نادي بتروجيت رد على باسم مرسي، ليوضح: "اللاعب هو من تواصل معنا لرغبته في الانضمام لنا وليس العكس". (طالع التفاصيل)

وكتب باسم مرسي اليوم الجمعة على حسابه الشخصي على (تويتر): "فقط للتوضيح، بتروجيت أول فريق لعبت معه في الدوري الممتاز وتجمعني علاقة طيبة جدا بمسؤولي النادي واللاعبين ومؤمن سليمان وحمادة أنور".

"بتروجيت ليس النادي المقصود. كل التوفيق لهم خلال الفترة المقبلة".

فقط للتوضيح ... بتروجيت اول نادى لعبت فيه فى الدورى الممتاز ، تجمعنى علاقة طيبة جداً بمسئولى النادى و اللاعبين وكابتن مؤمن سليمان و كابتن حمادة انور ، و مش هو النادى المقصود . اتمنى لفريق بتروجيت التوفيق الفترة الجاية ❤️✌🏼 — Bassem Morsy (@BasemMorsy) January 11, 2019

ويحتل بتروجيت المركز الأخير على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من 18 مباراة.

باسم مرسي خرج معارا من الزمالك إلى لاريسا اليوناني بداية الموسم الجاري، قبل أن يفسخ عقده مع الفريق ويعود للقلعة البيضاء في انتظار تحديد مصيره.

مهاجم الزمالك صاحب الـ 27 عاما كان على أعتاب سموحة بعدما أعلن الأخير التعاقد مع اللاعب، إلا أن الصفقة توقفت "بسبب الزمالك" وفقا لتصريحات اللاعب السابقة.

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