باسم مرسي: الزمالك يعطل انتقالي لسموحة ويرفض عودتي مقابل ألف جنيه.. مستعد للعودة مجانا

ألقى باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك باللوم على ناديه بسبب تعثر إعارته إلى سموحة.

وكتب باسم مرسي على حسابه الشخصي على تويتر: "تلقيت اليوم اتصال من مسوول في نادى الزمالك يطالبني بالعودة. قالي لي نصا (عندي لك مفاجأة، الزمالك يريد عودتك، وأن تنتقل لفريق آخر بدلا من سموحة. نحن من آخرنا وصول بطاقتك الدولية لأن لعبك مع سموحة كان سيعني عدم إمكانية عودتك)".

وأضاف "بسبب موضوع معين أصبحت طرفا فيه بدون إرادتي، وأنا الآن أمام اختيارين، إما اللعب للزمالك وهو ما يرفضه المدرب رغم عرضي المشاركة مقابل ألف جنيه فقط في 6 أشهر".

٢- بسبب موضوع معين بقيت انا طرف فيه بدون ارادتى ، دلوقتى قدامى اختيار من اتنين الاول انى العب ف الزمالك و المدرب مش عايزنى بالف جنيه ف ست شهور .... — Bassem Morsy (@BasemMorsy) January 9, 2019

باسم أتبع "أما الاختيار الثاني، فأن ألعب لصاحب المركز الأخير في الدوري المصري حاليا. هل بعدما لعبت للزمالك أربعة مواسم حققت فيها خمس بطولات، يفترض أن يكون هذا هو مصيري من مسؤوليه؟".

٣- الاختيار التانى انى انتقل لفريق ترتيبه الاخير ف الدورى . هل انا بعد ما لعبت اربع مواسم ف الزمالك ، حصلنا فيهم على ٥ بطولات و احرزت ٥٣ جول ، دة يكون مصيرى من مسئولين نادى الزمالك ؟! — Bassem Morsy (@BasemMorsy) January 9, 2019

وواصل "قبل ذلك لم أكن أتكلم، لكن أن يصل الأمر لأن يخرج البعض ويقول أن سبب تأخير وصول البطاقة الدولية هو أنا بسبب خلاف مادي مع النادي اليوناني، فهذا توشيه لا أقبله. لقد فسخت عقدي بالفعل مع النادي اليوناني، ولو لم يكن قد تم الفسخ، لما كان يحق لي المشاركة في التدريبات".

٤- قبل كدة انا مكنتش بطلع اتكلم ، بس الموضوع يوصل ان يتقال ان التاخير بسببى فى موضوع البطاقة الدولية و تشويه سمعتى ان دة بسبب خلاف مادى بينى و بين النادى اليونانى ف دة مش صحيح. — Bassem Morsy (@BasemMorsy) January 9, 2019

مهاجم الزمالك أكمل "وقت إقامتي كاملة في اليونان، حصلت على ٥ ألاف يورو فقط، وتنازلت عن جميع مستحقاتي للزمالك وجددت سنتين، تنازلت فيهم عن ٤ مليون جنيه، لكي يوافقون على احترافي".

٥-انا عقدى اتفسخ رسمى من الاتحاد اليونانى ، لو مكنش اتفسخ رسمى مكنش يحقلى انى اتمرن مع نادى سموحة. — Bassem Morsy (@BasemMorsy) January 9, 2019

واسترسل "وعند إعارتي لسموحة، جددت عقدي مع الزمالك لموسم إضافي. سأعود لنادي الزمالك مرة أخرى، وسألعب حتى لو مجانا وليس بألف جنيه فقط، لم أكن أريد الحديث في تلك الأمور رغم اتصال العديد من البرامج بي منذ وصولي إلى القاهرة، لكنني حاليا بعدما استقريت في الإسكندرية، ونقلت أسرتي وأغراضي واستأجرت محل سكن، تم إبلاغي أنني لابد أن ألغي كل ذلك وأعود، أو أن أجلس في منزلي لستة أشهر".

٦-انا فى وقت اقامتى كاملة ف اليونان ، حصلت على ٥ الاف يورو فقط و اتنازلت عن جميع مستحقاتى للزمالك و جددت سنتين اتنازلت فيهم عن ٤ مليون جنيه عشان يوافقوا على احترافى. — Bassem Morsy (@BasemMorsy) January 9, 2019

وأتم "أتمنى أن يكون الناس الذين يهاجمونني ويعتقدون أنني مقصر، الآن قد عرفوا الحقيقة، وعرفوا أنني لست طرفا في المشاكل. أسف على الإطالة، لكن وجب التوضيح".

٧-و عند انتقالى اعارة لسموحة جددت سنة كمان على بياض . — Bassem Morsy (@BasemMorsy) January 9, 2019

٨- انا هرجع نادى الزمالك مش لو بالف جنيه لو ببلاش لان شرف ليا انى العب ف نادى الزمالك . مكنتش حابب انى اتكلم رغم اتصال عدة برامج بيا من وقت وصولى للقاهرة لتوضيح عدة امور بمقابل مادى بس انا كنت برفض . — Bassem Morsy (@BasemMorsy) January 9, 2019

٩- انا حالياً بعد ما استقريت فى الاسكندرية و نقلت اسرتى و اغراضى و استأجرت محل سكن ، تم ابلاغى انى لازم الغى كل دة و ارجع حالاً يا اقعد ست شهور ف البيت. — Bassem Morsy (@BasemMorsy) January 9, 2019

١٠-يارب الناس الكانت بتتهمنى انى مقصر طول الوقت و بعمل مشاكل تكون الصورة واضحة لهم ، انا طول الوقت بتحط ف مشاكل انا مش سبب فيها . اسف على التطويل بس كان لازم التوضيح. — Bassem Morsy (@BasemMorsy) January 9, 2019

كان الزمالك قد خرج معارا إلى نادي لاريسا اليوناني بداية الموسم الجاري، قبل أن يفسخ تعاقده مع الفريق ويعود للزمالك، ثم ينتقل إلى سموحة معارا وتتعثر الصفقة.

وكان باسم مرسي في قائمة سموحة لمواجهة الأهلي، لكنه لم يتمكن من المشاركة بسبب عدم وصول بطاقته الدولية.

اقرأ أيضا:

مذكرات حمادة إمام - دخلت الزمالك دون علم والدي.. والتألق أمام توتنام ووست هام

بالفيديو – على طريقة كوبر بما قل ودل.. أوزبكستان تهزم عمان بهدف قاتل

نادر شوقي لـ في الجول: طبيب ألماني يحدد وجهة وطريقة علاج محمد محمود

محمد يوسف عن الإصابات لـ في الجول: ما يحدث للأهلي ليس لأسباب كروية أو طبية أو بدنية

طبيب الأهلي لـ في الجول: إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة