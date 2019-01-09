باسم مرسي: الزمالك يعطل انتقالي لسموحة ويرفض عودتي مقابل ألف جنيه.. مستعد للعودة مجانا

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 19:14

كتب : FilGoal

باسم مرسي وكهربا مع الزمالك أمام اتحاد الشرطة

ألقى باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك باللوم على ناديه بسبب تعثر إعارته إلى سموحة.

وكتب باسم مرسي على حسابه الشخصي على تويتر: "تلقيت اليوم اتصال من مسوول في نادى الزمالك يطالبني بالعودة. قالي لي نصا (عندي لك مفاجأة، الزمالك يريد عودتك، وأن تنتقل لفريق آخر بدلا من سموحة. نحن من آخرنا وصول بطاقتك الدولية لأن لعبك مع سموحة كان سيعني عدم إمكانية عودتك)".

وأضاف "بسبب موضوع معين أصبحت طرفا فيه بدون إرادتي، وأنا الآن أمام اختيارين، إما اللعب للزمالك وهو ما يرفضه المدرب رغم عرضي المشاركة مقابل ألف جنيه فقط في 6 أشهر".

باسم أتبع "أما الاختيار الثاني، فأن ألعب لصاحب المركز الأخير في الدوري المصري حاليا. هل بعدما لعبت للزمالك أربعة مواسم حققت فيها خمس بطولات، يفترض أن يكون هذا هو مصيري من مسؤوليه؟".

وواصل "قبل ذلك لم أكن أتكلم، لكن أن يصل الأمر لأن يخرج البعض ويقول أن سبب تأخير وصول البطاقة الدولية هو أنا بسبب خلاف مادي مع النادي اليوناني، فهذا توشيه لا أقبله. لقد فسخت عقدي بالفعل مع النادي اليوناني، ولو لم يكن قد تم الفسخ، لما كان يحق لي المشاركة في التدريبات".

مهاجم الزمالك أكمل "وقت إقامتي كاملة في اليونان، حصلت على ٥ ألاف يورو فقط، وتنازلت عن جميع مستحقاتي للزمالك وجددت سنتين، تنازلت فيهم عن ٤ مليون جنيه، لكي يوافقون على احترافي".

واسترسل "وعند إعارتي لسموحة، جددت عقدي مع الزمالك لموسم إضافي. سأعود لنادي الزمالك مرة أخرى، وسألعب حتى لو مجانا وليس بألف جنيه فقط، لم أكن أريد الحديث في تلك الأمور رغم اتصال العديد من البرامج بي منذ وصولي إلى القاهرة، لكنني حاليا بعدما استقريت في الإسكندرية، ونقلت أسرتي وأغراضي واستأجرت محل سكن، تم إبلاغي أنني لابد أن ألغي كل ذلك وأعود، أو أن أجلس في منزلي لستة أشهر".

وأتم "أتمنى أن يكون الناس الذين يهاجمونني ويعتقدون أنني مقصر، الآن قد عرفوا الحقيقة، وعرفوا أنني لست طرفا في المشاكل. أسف على الإطالة، لكن وجب التوضيح".

كان الزمالك قد خرج معارا إلى نادي لاريسا اليوناني بداية الموسم الجاري، قبل أن يفسخ تعاقده مع الفريق ويعود للزمالك، ثم ينتقل إلى سموحة معارا وتتعثر الصفقة.

وكان باسم مرسي في قائمة سموحة لمواجهة الأهلي، لكنه لم يتمكن من المشاركة بسبب عدم وصول بطاقته الدولية.

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