بالفيديو - تحت صافرة مصرية في إفريقيا.. لوبي ستارز ينتصر على صن داونز

الجمعة، 11 يناير 2019 - 20:27

كتب : FilGoal

صورة أرشيفية

انتصر فريق لوبي ستارز النيجيري على صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا.

المصري جهاد جريشة تولى مسؤولية إدارة المباراة التي أقيمت في نيجيريا وشهدت قلب لوبي ستارز طاولة صن داونز.

صن داونز تقدم أولا في الدقيقة 38 عن طريق أنتوني لافور بعد هجمة مرتدة انتهت بإتقان في شباك الفريق النيجيري.

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وفي الدقيقة 44 احتسب جهاد جريشة ركلة جزاء لفريق لوبي ستارز، ترجمها يايا كوني بنجاح في شباك صن داونز.

الشوط الثاني شهد أفضلية واحدة لأصحاب الأرض، تُرجمت بهدف تم إلغاءه بداعي التسلل ثم هدف صحيح بعدها مباشرة.

خطأ في دفاع صن داونز، استغله ماتياس مارتينز ليسجل الثاني للوبي ستارز.

وتصدر لوبي ستارز مجموعته في انتظار ما تسفر عنه نتيجة مواجهة الوداد الرياضي المغربي أمام أسيك من كوت ديفوار.

ويلعب الوداد أمام أسيك في التاسعة مساءً يوم الجمعة في إطار مباريات نفس المجموعة الأولى.

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