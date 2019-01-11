إكرامي: نرغب في توجيه رسائل قوية لمنافسينا.. وعدد الجماهير ليس كافيا ضد فيتا

يرغب شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي أن يوجه فريقه رسائل قوية إلى منافسيه في دوري أبطال إفريقيا وذلك عندما يبدأ مشوار المجموعات بلقاء فيتا كلوب.

الأهلي يستعد لمواجهة فيتا كلوب في التاسعة مساءً يوم السبت في الجولة الأولى من الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

وقال شريف إكرامي: "مواجهة فيتا كلوب في غاية الأمية وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشوارنا في مجموعات إفريقيا".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "نرغب في توجيه رسائل قوية إلى منافسينا في البطولة".

وواصل "الأهلي يشارك دائما في البطولة الإفريقية بهدف تحقيق اللقب".

وأكمل إكرامي حديثه قائلا: "أتمنى تواجد جماهيرنا أمام فيتا كلوب. الأهلي يملك أقوى قوى جماهيرية والجماهير تعطينا الدافع والحافز القوي للانتصار".

وتابع "حضور 10 ألاف من الجماهير يعد عددا ليس كافيا. كنا نأمل في زيادة عدد الجماهير وحضور أكبر قدر ممكن من الجماهير".

وأتم "ولكنني أثق في أي فرد سيتواجد في المباراة. الجماهير ستدعم الأهلي بقوة".

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