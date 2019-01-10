خاص مدرب فيتا لـ في الجول: فقدنا أحذية وملابس الفريق في برج العرب.. وفوجئنا بالطقس البارد

الخميس، 10 يناير 2019 - 23:48

كتب : ماهر جنينة

فيتا كلوب

كشف فلوران إبينغي المدير الفني لفريق فيتا كلوب الكونغولي عن فقدان أحذية فريقه فور الوصول لمطار برج العرب من أجل مواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد فيتا كلوب يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وقال إبينغي لـFilGoal.com: "فقدنا في المطار الأحذية الخاصة بالفريق وأيضا الكثير من سترات اللاعبين".

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وتابع "كذلك فوجئنا ببرودة الطقس ولم يتحملها اللاعبين في ظل فقدان السترات".

وأكمل "لذلك حرصت على الذهاب إلى الإسكندرية وشراء أحذية وملابس بدلا من الذي فقدناها في المطار".

وعن مواجهة الأهلي قال: "نعرف جيدا قوة وحجم الأهلي في إفريقيا وبالتأكيد المباراة ستكون صعبة للغاية".

وأتم تصريحاته "سنحاول الخروج بأقل الخسائر أمام الأهلي".

وشهد تشكيل فيتا كلوب الذي وصل لنهائي الكونفدرالية الإفريقية العام الماضي عدة تغييرات في البطولة الحالية بعد رحيل 3 لاعبين لسموحة واتحاد طنجة المغربي ولاعب آخر وقع مع المصري البورسعيدي.

كذلك ضم الفريق الكونغولي عددا من الصفقات من الدوري الأوغندي.

ويلعب الأهلي وفيتا في المجموعة الرابعة لدوري الأبطال بجانب شباب الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني.

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