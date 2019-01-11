ميدو: الوحدة يفاوض النقاز والونش؟ لا نفكر في أي لاعب بالدوري المصري

أغلق أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الوحدة السعودي الباب أمام التعاقد مع أي لاعب من الدوري المصري.

وصرح ميدو عبر برنامج "اللعيب" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "للأسف هناك بعض الوكلاء واللاعبين يحاولون استغلال تواجدي في نادي الوحدة لتسويق أنفسهم بشكل جيد".

وأضاف: "ما يتردد عن تفكيري في ضم حمدي النقاز أو محمود حمدي "الونش" من الزمالك غير صحيح بالمرة".

وشدد المدرب الشاب: "لا نفاوض أي لاعب في الدوري المصري أو نفكر في التعاقد مع أي لاعب آخر منه خلال فترة الانتقالات الجارية".

وأشار ميدو إى أن "اللاعب الوحيد الذي تفاوضنا لضمه بفائدة تعود على كل الأطراف هو كاسونجو مهاجم الزمالك خاصة بعد صفقة التعاقد مع خالد بوطيب وحاجة كاسونجو لفرصة في مكان آخر".

وأتم مدرب الوحدة تصريحاته "نحن بصدد التعاقد مع ثنائي أجنبي يلعبان في دوريات أوروبية ولم يلعبا في أي دوري عربي".

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