رسميا - الأهلي يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد رئيس الزمالك وقناة الحدث

الخميس، 10 يناير 2019 - 23:03

كتب : FilGoal

شعار الأهلى الجديد

أعلن محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي التقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة الحدث اليوم ورئيس نادي الزمالك.

وكشف عثمان عبر قناة الأهلي أن النادي الأحمر سيتقدم بهذه الشكوى بعد ما بدر من رئيس الزمالك تجاه الأهلي ولاعبيه وجماهيره عبر شاشة قناة الحدث اليوم قبل أيام.

وكان الأهلي تقدم في الأيام القليلة السابقة بأكثر من بلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك بسبب الهجوم على لاعبي الأهلي وإدارته. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة

الأهلي: سنعالج إصاباتنا بالعلم فقط في الجول يكشف قيمة كل ما حصده المقاصة من انتقال حسين الشحات للعين والأهلي الأهلي يعلن عبر في الجول: قيد 3 لاعبين في القائمة الإفريقية

كذلك تقدم الأهلي ببلاغ آخر للنائب العام يطالب فيه برفع الحصانة عن رئيس الزمالك. (طالع التفاصيل)

وتباشر نيابة العجوزة حاليًا تحقيقات مستمرة في بلاغ سابق لمجلس إدارة النادي الأهلي ضد تجاوزات رئيس الزمالك وندبت خبراء الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الإسطوانات المدمجة التي تحتوي على هذه التجاوزات في حق الأهلي وقياداته.

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف قيمة كل ما حصده المقاصة من انتقال حسين الشحات للعين والأهلي

تقرير: شرطة لاس فيجاس تطلب من رونالدو عينة من حمضه النووي

بالفيديو - في مشاركته الأولى.. كاسونجو يصنع فوز +90 للوحدة مع ميدو أمام الفتح

الحضري لـ في الجول: أنا مثل الجندي لا أكف عن انتظار استدعاء المنتخب

مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: عروض سعودية لـ عبد الله بكري أبرزهم الباطن

الأهلي الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

ميدو: الوحدة يفاوض النقاز والونش؟ لا نفكر في أي لاعب بالدوري المصري 10 دقيقة | السعودية
مواعيد مباريات الجمعة 11 يناير 2019 والقنوات الناقلة.. مصر تبدأ مغامرة مونديال اليد 15 دقيقة |
مدرب فيتا لـ في الجول: فقدنا أحذية وملابس الفريق في برج العرب.. وفوجئنا بالطقس البارد 28 دقيقة | إفريقيا
الأهلي يكشف لـ في الجول الأقرب للقيد في الأماكن المتبقية بالقائمة الإفريقية 40 دقيقة | إفريقيا
المستشار القانوني لـ الأهلي: نجهز عدة خطوات تصعيدية ضد تجاوزات رئيس الزمالك 53 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - إشبيلية يلتهم أسود بلباو ويضع قدما في ربع نهائي كأس إسبانيا 57 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة 4 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات

قد ينال إعجابك