رسميا - الأهلي يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد رئيس الزمالك وقناة الحدث

أعلن محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي التقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة الحدث اليوم ورئيس نادي الزمالك.

وكشف عثمان عبر قناة الأهلي أن النادي الأحمر سيتقدم بهذه الشكوى بعد ما بدر من رئيس الزمالك تجاه الأهلي ولاعبيه وجماهيره عبر شاشة قناة الحدث اليوم قبل أيام.

وكان الأهلي تقدم في الأيام القليلة السابقة بأكثر من بلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك بسبب الهجوم على لاعبي الأهلي وإدارته. (طالع التفاصيل)

كذلك تقدم الأهلي ببلاغ آخر للنائب العام يطالب فيه برفع الحصانة عن رئيس الزمالك. (طالع التفاصيل)

وتباشر نيابة العجوزة حاليًا تحقيقات مستمرة في بلاغ سابق لمجلس إدارة النادي الأهلي ضد تجاوزات رئيس الزمالك وندبت خبراء الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الإسطوانات المدمجة التي تحتوي على هذه التجاوزات في حق الأهلي وقياداته.

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