خاص أحمد ناجي يرد على عودة الحضري للمنتخب: "اختياراتي دائما لمصلحة ومستقبل الكرة المصرية"

الجمعة، 11 يناير 2019 - 16:36

كتب : عاطف شادي

عصام الحضري

علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر على تصريحات عصام الحضري بشأن استعداده للعودة من الاعتزال الدولي.

عصام الحضري

النادي : الإسماعيلي

مصر

وقال ناجي في تصريحات لـFilGoal.com: "عصام الحضري معجزة من معجزات الكرة المصرية. واحد من أساطير حراسة المرمى المعدودة حول العالم".

وأضاف "لا أحد ينكر ما قدمه الحضري طوال السنوات السابقة، حين يصل اللاعب إلى 46 عاما ومازال محتفظا بلياقته البدنية، فهذه معجزة كبرى".

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مدرب الحراس تحدث عن قرار عودة الحضري، فقال "دائما نختار قراراتنا حسب الأصلح والأفضل لمصلحة ومستقبل منتخب مصر والكرة المصرية".

وأوضح "حين قلت أنني ظلمت محمد عواد بعدم اختياره في قائمة كأس العالم، كان ذلك لأنني أنظر لأمر ما لمستقبل الكرة المصرية، لكنني لا أعرف الظلم في قاموسي، ودائما أختار الأفضل".

وأتم "أمنياتي للحضري حاليا أن تحل كل مشاكله ويجد المكان الذي يلعب له فيه، وأتمنى له التوفيق دائما".

كان عصام الحضري قد ألمح لعودته من الاعتزال الدولي في تصريحات لـFilGoal.com، قال فيها "أنا جندي أنتظر استدعاء منتخب مصر دائما ولا أتأخر". (طالع التفاصيل)

وفازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد منافسة مع جنوب إفريقيا.

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