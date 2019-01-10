وصل من العمر إلى 45 عاما، لكن عصام الحضري لم يغلق الباب أمام منتخب مصر أيضا.

قال عصام الحضري في تصريحات لـFilGoal.com: "أنا مثل الجندي، جاهز تماما في أي وقت حين يصلني استدعاء من الجيش، وجيشي هو منتخب مصر".

وأضاف "مستعد للتواجد. كحارس، كمدرب، أو حتى كعامل مهمات. لا أستطيع التأخر عن منتخب مصر أبدا".

حارس منتخب مصر التاريخي أتبع "أمامنا 4 أشهر قبل كأس الأمم الإفريقية. كل شيء وارد من متغيرات ولماذا لا أتواجد.. ربما".

وأكمل "أنا الجندي في انتظار الاستدعاء. لأنها بلدي التي صنعت اسمي".

الحضري انتقل للحديث عن مستقبله، فقال "أتدرب للحفاظ على نفسي، وخلال أيام أحدد وجهتي المقبلة سواء في مصر أو خارجها".

وأخيرا، تحدث الحضري عن فوز محمد صلاح بجائزة الأفضل في إفريقيا للعام الثاني، فقال "لم أشك لحظة في تتويجه بالجائزة، لأن من يريد النجاح مثله لابد أن يتسلح بعزيمته".

وأتم "صلاح يفكرني بنفسي في العزيمة. حصلت على أفضل حارس إفريقي ثلاث مرات، ومن يريد هذا المصير لابد أن يضع العزيمة والإصرار أمام نصب عينية، ولهذا يحصد صلاح تلك الجوائز التي تعود بالنفع علينا جميعا كمصريين وليس عليه فقط".

كان عصام الحضري قد بدأ الموسم حارسا لناي الإسماعيلي، قبل أن ينقطع عن التدريبات مع الدراويش.

صاحب الـ45 عاما حرس عرين منتخب مصر في مباراة خلال نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، قبل أن يعلن اعتزاله الدولي عقب البطولة.

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