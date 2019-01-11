"سنلعب على حصد نقاط المباراة" هكذا شدد فلوران إبينجي مدرب فيتا كلوب رغم الغيابات في صفوف فريقه أمام الأهلي.

يلتقي الأهلي مع فيتا كلوب مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال إيبينجي في تصريحات لـFilGoal.com: "نعلم أن بانتظارنا مباراة كبيرة لأن الأهلي أكبر فريق في إفريقيا، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا كمجموعة خلال اللقاء لحصد نقاط المباراة".

وأضاف "سنلعب غدا لحصد النقاط، لأن المنافسة في المجموعة ستكون صعبة، ومن أجل التأهل لابد أن نحصد النقاط خارج أرضنا".

مدرب فيتا أتبع "كما قلت لك الأهلي هو الأفضل في إفريقيا وقد خسر النهائي النسخة الماضية، ولذلك ربما ستكون المباراة الأكثر مشاهدة في البطولة خلال هذا الدور".

وأتبع "كانوا يملكون باتريس كارتيرون كمدرب، والآن معهم مارتين لاسارتي بفلسفة لعب جديدة لا نعرفها بشكل كامل".

إيبينجي استرسل "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية. إذا فزنا باللقاء سنكون سعداء، لكننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا وهذا هو الأهم".

وأتم "لدينا بعض الغيابات التي ستؤثر علينا بكل تأكيد، لكننا نملك لاعبين آخرين بمقدورهم تطبيق خطتنا".

كان فيتا كلوب قد وصل إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية بالموسم الماضي، قبل أن يخسر أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

طالع أيضا

الأهلي يكشف لـ في الجول الأقرب للقيد في الأماكن المتبقية بالقائمة الإفريقية

ميدو: الوحدة يفاوض النقاز والونش؟ لا نفكر في أي لاعب بالدوري المصري

الأهلي يعلن عبر في الجول: قيد 3 لاعبين في القائمة الإفريقية

رسميا - الأهلي يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد رئيس الزمالك وقناة الحدث

مدرب فيتا لـ في الجول: فقدنا أحذية وملابس الفريق في برج العرب.. وفوجئنا بالطقس البارد