رسميا – إعلان عقوبة مولر "لن يلعب أمام ليفربول"

الجمعة، 11 يناير 2019 - 11:46

كتب : FilGoal

توماس مولر - بايرن

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ لمباراتين.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن عقوبة مولر بعد تدخله العنيف جدا على تاليافيكو الظهير الأيسر الأرجنتيني لفريق آياكس، بإيقافه مباراتين.

وبذلك، يغيب مولر عن مباراتي ليفربول ذهابا وإيابا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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أما بايرن ميونيخ، فأعلن أنه بصدد الاستئناف ضد العقوبة.

كان توماس مولر قد تعرض للطرد بعد تدخل عنيف في وجه تاليافيكو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة.

صاحب الـ29 عاما شارك في 6 مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم، لم يسجل أو يصنع فيهم أي هدف.

وتقام مباريات الذهاب على ملعب أنفيلد في إنجلترا يوم 19 فبراير، فيما ستكون مباراة الإياب يوم 13 مارس في ألمانيا.

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