إيمري: أرسنال لا يستطيع دفع الأموال لضم لاعبين بشكل نهائي في الشتاء

كشف أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال أن فريقه لا يستطيع إبرام صفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية وضم لاعبين بشكل نهائي.

وتحدث إيمري في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس قائلا: "لا نستطيع دفع أموال لضم لاعبين".

وأوضح "نستطيع ضم لاعبين على سبيل الإعارة فقط حاليا".

وبسؤاله عن موقف دينيس سواريز لاعب برشلونة المرشح للانضمام للفريق قال: "لا أعلم أي شيء عن موقفه ولكن كما قلت نستطيع ضم أي لاعب على سبيل الإعارة فقط".

وأكمل المدرب الإسباني "أعرف أن النادي يعمل على إيجاد اللاعبين الذين يستطيعون مساعدتنا، في تلك الحالة أعرف بعض اللاعبين لكننا لا نستطيع دفع الأموال حاليا".

وضم إيمري في الانتقالات الصيفية السابقة كل من لوكاس توريرا وبيرند لينو وسوكراتيس باباستاثوبولوس وماتيو جندوزي.

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