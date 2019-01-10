تقرير: شرطة لاس فيجاس تطلب من رونالدو عينة من حمضه النووي

طلبت شرطة لاس فيجاس من كريستيانو رونالدو المحاكم الإيطالية مساعدتها في الحصول على الحمض النووي للاعب يوفنتوس كريستيانو رونالدو في ظل اتهامه بالاغتصاب.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا ذكرت فيه أن شرطة لاس فيجاس أرسلت بالفعل ذلك الطلب للمحاكم الإيطالية من أجل مساعدة القانون في الفصل في قضية اتهام رونالدو.

وأوضح التقرير أن الشرطة الأمريكية تريد مطابقة الحمض النووي لرونالدو بذلك المأخوذ من ثوب كاثرين الذي قدمته قبل عدة سنوات للشرطة لمعرفة الحقيقة.

واتهمت كاثرين مايورجا رونالدو باغتصابها قبل عدة سنوات عندما التقيا في إحدى الحفلات أثناء وجود الثنائي في لاس فيجاس في أمريكا في عام 2009.

ونفى رونالدو كل تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وكانت كاثرين أوضحت في وقت سابق إنها قدمت بلاغا للشرطة بسبب اغتصابها لكنها رفضت ذكر اسم الشخص، ولكن عقب مرور عدة سنوات كشفت عن اسم رونالدو.

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