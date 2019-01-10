رسميا – أحمد حسن مكي ينضم إلى الجونة

أعلن الجونة ضمه لمهاجم سموحة أحمد حسن مكي بشكل رسمي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

جاء إعلان الجونة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس.

وكان مكي كشف لـFilGoal.com قبل يومين إتمامه الاتفاق مع الجونة على الانتقال إليه معارا حتى نهاية الموسم الجاري ليتعاون مجددا مع مدرب الفريق حمادة صدقي.

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الصفقة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر".

وواصل "لم أشارك مع سموحة كثيرا بعد عودتي من الإصابة وأرغب في اللعب لاستعادة مستواي. طلبت من إدارة النادي الموافقة على خروجي معارا وأشكرهم بشدة على موافقتهم".

وتابع "طموحي كبير مع الجونة وأرغب في استعادة مستواي من جديد قبل أن أعود إلى سموحة".

وأتم "تعاملت من قبل مع حمادة صدقي – مدرب الجونة – في المنتخب وأحبه للغاية على المستوى الشخصي وسيفرق معي كثيرا".

صاحب الـ 31 عاما لعب 3 مباريات فقط في الدوري هذا الموسم بقميص سموحة ولن يسجل أو يصنع.

وتعرض مكي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في يوليو من عام 2017 تسببت في ابتعاده لفترة طويلة عن المشاركة.

ويحتل الجونة المركز الـ15 على سلم ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 18 مباراة.

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