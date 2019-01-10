خاص مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: عروض سعودية لـ عبد الله بكري أبرزهم الباطن

الخميس، 10 يناير 2019 - 19:47

كتب : حامد وجدي

بيراميدز

تلقى عبد الله بكري لاعب بيراميدز عروضا من بعض أندية سعودية للانتقال إلى أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

عبدالله بكري

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "بكري تلقى عروضا من بعض الأندية السعودية خلال الفترة الجارية أبرزهم الباطن".

لكن لم يشر المصدر إن كانت تلك العروض على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي.

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وكان بكري انضم لصفوف الباطن في بداية الموسم الجاري قادما من سموحة قبل أن يرحل عنه دون مشاركة في أي لقاء لينضم إلى بيراميدز.

وينتهي تعاقد بكري مع بيراميدز في صيف عام 2021.

وشارك بكري مع بيراميدز خلال الموسم الجاري في 11 مباراة في كل البطولات لم يسجل أو يصنع فيهم أي هدف حتى الآن.

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عبد الله بكري بيراميدز

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