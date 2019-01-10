الأهلي: سنعالج إصاباتنا بالعلم فقط

قال محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي إن ناديه سيعالج كل مشكلاته والإصابات التي يتعرض لها لاعبيه بالعلم فقط.

وتحدث مرجان لبرنامج "ستوديو 93.7" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" قائلا: "يجب الاعتراف أن هناك أخطاء موجودة ونعالجها بشكل علمي".

جاء ذلك عقب سؤال مرجان عن تعليقه على العنوان الرئيسي لمجلة الأهلي الرسمية التي صدرت اليوم وكُتب فيه "عين الحسود فيها عود بل ألف عود أيها الفاجر".

ورفض مرجان التعليق على العنوان وواصل حديثه "الأهلي لن يلجأ إلا للعلم ثم العلم للوصول إلى حلول في مشكلاته وإصابات لاعبيه".

وشدد مرجان "لن يتم التفكير في أي أشياء أخرى لعلاج مشكلاتنا".

وتابع "عندما يتعلق الأمر بكرة القدم فالأهلي يحاول حل كل شء بطريقة علمية بحتة من خلال الجهاز الفني أو عن طريق الإدارة إن احتجنا لتدخلهم".

وأتم مرجان "لا أريد الحديث عن أي شيء آخر، أؤكدها مجددا العلم ثم العلم نتبعه في الأهلي".

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