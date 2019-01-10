رسميا – المصري يعير "القط" إلى الداخلية

استقر النادي المصري على إعارة جناحه إلى نادي الداخلية.

وأعلن النادي المصري إعارة محمود ربيع "القط" جناح الفريق إلى نادي الداخلية حتى نهاية الموسم الجاري.

وانضم محمود ربيع "القط" إلى النادي المصري بداية الموسم الجاري، قادما من فريق النصر.

صاحب الـ28 عاما شارم في أربع مباريات هذا الموسم. لم يسجل فيهم أي هدف أو يصنع.

وكان المصري قد ضم الثنائي سعيدو سيمبوري وحسين رجب من الداخلية خلا ل فترة الانتقالات الجارية أيضا، قبل أن يعير القط لهم.

ويحتل المصري المركز الـ14 في ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 17 مباراة، فيما يحتل الداخلية المركز العاشر برصيد 20 نقطة من 18 مباراة.

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