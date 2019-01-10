أتم حسين الشحات انتقاله من العين إلى الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية فما هي نسبة إعادة البيع التي حصل عليها ناديه السابق مصر المقاصة؟ وكم حصل الفريق الفيومي جراء انتقال لاعبه السابق؟ FilGoal.com يكشف.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المقاصة حصل على 400 ألف دولار جراء انتقال الشحات إلى الأهلي.

لكن يظل السؤال هل هذا المبلغ هو نسبة إعادة بيع؟

الإجابة هي لا.

المقاصة حينما باع الشحات للعين بشكل نهائي وضع بندا في العقد يتيح له الحصول على 400 ألف دولار حال رحيله من الفريق الإماراتي بأي مبلغ.

هذا يعود إلى تخوف المقاصة من فشل تجربة الشحات الاحترافية وفسخ تعاقده وحينها لن يحصل الفريق الفيومي على أي عائد، لكنه ضمن الآن الحصول على عائد حال رحيله لفريق آخر مهما حدث.

هذا عن قيمة ما حصل عليه المقاصة من انتقال الشحات للأهلي فماذا حصده النادي من لاعبه السابق ككلظ

البداية كانت مع الإعارة التي بلغت قيمتها 350 ألف دولار وحدث ذلك في شهر يناير من العام الماضي.

وبعد تألق الشحات مع العين ورغبة الفريق الإماراتي في ضمه نهائيا حصل المقاصة على 3 مليون و500 ألف دولار.

وبذلك يكون إجمالي ما حصده المقاصة من انتقال الشحات هو 4 مليون و250 ألف دولار.

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