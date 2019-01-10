نادر شوقي: طبيب الأهلي ليس مسؤولا عن إصابة محمد محمود.. وهذا موقف اعتزال متعب

برأ نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود، طبيب الأهلي من إصابة اللاعب.

وقال نادر شوقي وكيل اللاعبين لأستوديو 93.7 على أون سبورت إف إم: "كل ما أفعله هو التنسيق مع الأهلي لتوفير الأفضل لمحمد محمود، دوري تنسيقي فقط".

واستكمل "هناك تنسيق كامل بيني وسيد عبد الحفيظ والنادي الأهلي، بعض الناس تحاول (التجويد)، نحاول توفير كل سبل الراحة للاعب وسيتم إجراء العملية والتأهيل في ألمانيا".

نادر شوقي أتبع "سنحصل على تأشيرة ألمانيا يوم الاثنين، على أن يصل هناك يوم الثلاثاء أو الأربعاء وبعد الفحص سيتم تحديد موعد إجراء العملية".

وواصل "محمد محمود شخصية متفهمة لقضاء الله على الرغم من سنه الصغير، وبعد أن كان محبطا، أصبح الآن متماسكا بشكل كبير".

نادر شوقي استرسل "الإصابة شيء قدري، محاولة تحميل المسؤولية لشخص ما هو نوع من أنواع عدم الاحترام، طبيب الأهلي ليس مسؤولا ولا يوجد من يتحمل مسؤولية إصابة اللاعب، هو قضاء الله ليس إلا".

وانتقل نادر شوقي للحديث عن مهرجان اعتزال عماد متعب، فقال "ننتظر خروج أحد الفرق من دوري أبطال أوروبا لتكون جاهزة لملاقاة النادي الأهلي ".

وواصل عن رمضان صبحي "أزمة لرمضان صبحي في الأهلي؟ هذا ليس صحيحا، اللاعب لم يطلب الحصول على راتبه بالدولار والأمور تسير بشكل جيد، هو لا يحصل على راتبه بالدولار ولا يمكنه وضع شروطه على الأهلي، هذا تجويد وإثارة فتنة من بعض من لا يريدون النادي الأهلي".

واختتم مازحا "الأهلي يرهقني في المفاوضات على انتقال لاعبين إلى الجونة، لكن سينضم لاعبين أو ثلاثة إلى الجونة في الفترة المقبلة".

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