تقرير: كلوب يرفض إعارة جناح ليفربول لسبورتنج لشبونة

رفض يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إعارة الجناح الشاب رافاييل كماتشو إلى سبورتنج لشبونة هذا الشهر، حسب تقارير صحفية.

كماتشو شارك في مباريات فترة الإعداد قبل بداية الموسم، قبل أن يخوض أول مبارياته الرسمية هذا الموسم، وذلك ضد وولفرهامبتون في كأس الإتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع.

وذكر موقع فوتبول إنسايدر أن كلوب رفض إعارة اللاعب رغم تقديم سبورتنج لشبونة لأكثر من عرض.

وأفاد التقرير أن وكيل اللاعب جلس مع المدرب الألماني في الساعات الأخيرة لإقناعه بالموافقة، لكن كلوب رفض لرغبته في تواجد كماتشو مع الفريق الأول.

ويرغب كلوب في الحفاظ على اللاعبين المتواجدين معه في ظل منافسته على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية رحيل الثنائي دومنيك سولانكي وناثانييل كلاين إلى بورنموث.

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