تغيير أرضية ملعب مختار التتش. طلب تقدم به مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجواني لإدارة النادي الأهلي.

كم من الوقت تحتاجه تلك العملية؟ هذا ما يجيب عنه FilGoal.com لكم.

قال مصدر مسؤول عن صيانة ملاعب مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في تصريحات لـFilGoal.com: "إذا أراد الأهلي العمل على ملعبه فسيحتاج الأمر إلى 6 أشهر على الأقل".

وأوضح "إذا قررت إدارة الأهلي تغيير أرضية الملعب إلى نجيل صناعي، فسيحتاج الأمر إلى شهر أو اثنين فقط، لكن إذا أرادوا زرع نجيل طبيعي، فستكون المدة أطول".

المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أضاف "وقتها سنزيل النجيل الموجود حاليا، ثم نبدأ في جرد الأرض ووضع نظام الصرف الجديد للمياه".

وأتبع "بعد ذلك نبدأ في زرع البذرة الشتوية للنجيلة، والتي تحتاج إلى ثلاثة أشهر حتى تنمو، ثم نقصها وتكون بعدها صالحة للتدريبات العادية والخفيفة فقط".

وأتم "وبعد أن يبدأ موسم الصيف، نزرع البذرة الصيفية والتي تحتاج إلى شهرين لتنمو، وفي هذا التوقيت نقوم بتغطيتها تماما من الأتربة والشمس التي تؤثر عليها قبل أن تصبح صالحة تماما بعد 6 أشهر من بداية العملية".

ويتدرب الأهلي على ملعب مختار التتش، فيما يخوض مبارياته على استاد السلام وسط آراء تشير لأن سوء أرضية ملعب التدريب من أسباب كثرة الإصابات في الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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