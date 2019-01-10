ظهير ليفربول: كذبت على كلوب من قبل

قال أندي روبرتسون ظهير ليفربول إنه كذب من قبل على مدربه يورجن كلوب.

ورد روبرتسون في فيديو مصور عبر قناة ناديه على سؤاله "هل كذبت من قبل على المدير الفني لليفربول" بقوله نعم كذبت.

وأضاف مازحا "مجرد كذب أبيض، ربما بسبب تسببي في أحد الأهداف".

وعلل روبرتسون اختياره للعب كظهير أيسر منذ الصغر لعدم إجادته اللعب في مركز المهاجم مثل أي طفل.

المدافع الاسكتلندي هو أحد أبرز الأسماء في مركز الظهير الأيسر على مستوى العالم مؤخرا.

هل تلعب كظهير أيسر لأنك لا تستطيع اللعب كمهاجم؟ 😂@andrewrobertso5 على جهاز كشف الكذب ومغامرة رائعة.. 😆😆 مقدم لكم برعاية: @Joie_Baby. pic.twitter.com/0xtgbv9q3k — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 10, 2019

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