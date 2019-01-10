ظهير ليفربول: كذبت على كلوب من قبل

الخميس، 10 يناير 2019 - 15:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح - بورنموث

قال أندي روبرتسون ظهير ليفربول إنه كذب من قبل على مدربه يورجن كلوب.

ورد روبرتسون في فيديو مصور عبر قناة ناديه على سؤاله "هل كذبت من قبل على المدير الفني لليفربول" بقوله نعم كذبت.

وأضاف مازحا "مجرد كذب أبيض، ربما بسبب تسببي في أحد الأهداف".

أخبار متعلقة

تقرير: مورينيو رفض العودة منذ أشهر إلى ريال مدريد 100 هدف في مسيرة المدافع الهداف راموس اقتربت العودة؟ تقرير: والد نيمار اجتمع بممثل برشلونة جوارديولا: استسلام بيرتن سهل اللقاء مبكرا

وعلل روبرتسون اختياره للعب كظهير أيسر منذ الصغر لعدم إجادته اللعب في مركز المهاجم مثل أي طفل.

المدافع الاسكتلندي هو أحد أبرز الأسماء في مركز الظهير الأيسر على مستوى العالم مؤخرا.

اقرأ أيضا

من معضلة ملاعب البطولة إلى موقف إلغاء الدوري وممثلين مصر إفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن كأس الأمم

وكيل أحمد الصالح لـ في الجول: الأهلي يفاوضني من أجل اللاعب

خبر في الجول – المقاولون العرب يضم سيف الدين الجزيري

10 معلومات عن سوكاري المرشح لـ الأهلي.. أفضل شاب في نيجيريا وارتبط سابقا بالقطبين

وكيل سوكاري لـ في الجول: 700 ألف دولار مبلغ كافي لإقناع الصفاقسي بعرض الأهلي.. وهذا موقفه الإفريقي

فرج عامر لـ في الجول: باسم مرسي من حقنا.. والفيصل في هذه الأزمة هو اتحاد الكرة

ليفربول أندي روبرتسون

نرشح لكم

أخر الأخبار

للهروب من شبح الهبوط.. رسميا – اتحاد جدة يتعاقد مع هداف الدوري اليوناني 5 دقيقة | السعودية
عامر حسين يعلن عبر في الجول – ملعب وعدد جمهور مباراتي الزمالك مع طنجة والاتحاد ضد الهلال 38 دقيقة | إفريقيا
رسميا - بريزينتيشن تحصل على حقوق جميع مباريات مصر في مونديال اليد 38 دقيقة | رياضات أخرى
روبن: ليفربول مرشح للتتويج بدوري الأبطال.. إنها القرعة الأسوأ ساعة | أوروبا
في الجول يكشف – الوقت الذي يحتاجه الأهلي لتغيير أرضية ملعب التتش ساعة | الدوري المصري
مباشر كأس آسيا - الأردن 2 سوريا 0.. انطلاق الشوط الثاني ساعة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات 4 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة

قد ينال إعجابك