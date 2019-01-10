لاسارتي يطلب تجهيز سعد سمير لمواجهة شبيبة الساورة

الخميس، 10 يناير 2019 - 12:46

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الجيش - مروان محسن - سعد سمير

طلب الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي تجهيز سعد سمير مدافع الفريق استعدادا للسفر إلى الجزائر لمواجهة شبيبة الساورة.

ويواجه الأهلي فريق شبيبة الساورة الجزائري يوم 18 من الشهر الجاري في الجزائر بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويفتتح الأهلي مشواره باستضافة فيتا كلوب الكونغولي في التاسعة من مساء يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب.

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وكان سعد سمير قد انتظم أمس الأربعاء في تدريبات الفريق الجماعية للاعبين الغائبين عن معسكر الاسكندرية.

وتعافى مدافع الأهلي من إصابة في العضلة الخلفية وتشهد الأيام المقبلة تجهيزه بشكل كامل على المستوى البدني ليكون تحت تصرف الجهاز الفني قبل رحلة الجزائر.

وغاب سعد سمير في أخر أربع مباريات لفريق الأهلي في الدوري المصري بسبب الإصابة.

وكانت أخر مواجهة له أمام طلائع الجيش والتي حسمها الأهلي بهدفين نظيفين.

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