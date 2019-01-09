خاص الصفاقسي يعلن عبر في الجول: الأهلي طلب ضم سوكاري

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 21:59

كتب : ماهر جنينة

كينجسلي سوكاري

كشف نادي الصفاقسي التونسي عن تقدم النادي الأهلي بعرض للفريق من أجل كينجسلي سوكاري لاعب الوسط النيجيري.

وقال سلمان بن رمضان رئيس فرع الكرة بنادي الصفاقسي التونسي في تصريحات لـ FilGoal.com: "الأهلي طلب ضم سوكاري بالفعل. أحد مسؤولي الفريق اتصلوا بي وطلبوا ضم اللاعب بشكل رسمي".

وأضاف "هناك عرض سعودي آخر للاعب، وسننتظر لنرى العرض الأفضل".

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أتم "سوكاري سينتقل للفريق صاحب العرض الأفضل".

كينجسلي سوكاري انضم لنادي الصفاقسي التونسي نهاية شهر ديسمبر من عام 2015 قادما من فريق إنيمبا.

صاحب الـ23 عاما شارك في 5 مباريات هذا الموسم. سجل فيهم هدفا واحدا.

ويضم الأهلي حاليا خمسة أجانب في قائمته، هم علي معلول الظهير الأيسر التونسي، وساليف كوليبالي المدافع المالي، وجونيور أجاي الجناح النيجيري، وجيرالدو الجناح الأنجولي، ووليد أزارو المهاجم المغربي.

وتسمح قوانين الاتحاد المصري لكرة القدم بقيد أربعة أجانب على الأكثر في قائمة الفرق المصرية.

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