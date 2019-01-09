كشف علاء خشب رئيس مجلس إدارة إنبي عدم ممانعة نادية إعادة النظر في رحيل لاعب خط وسط الفريق حمدي فتحي إلى صفوف الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وتحدث علاء خشب لـFilGoal.com قائلا: "لا مانع لدينا من إعادة النظر في مسألة رحيل حمدي فتحي إلى الأهلي بشرط وحيد".

وأضاف "هذا الشرط هو رفع الأهلي لعرضه المالي واستجابته لطلباتنا مع اختيارنا لثلاثة لاعبين من صفوفه لا يتم تغييرهم".

وكشف رئيس النادي البترولي أن علي ماهر المدير الفني للفريق أبدى موافقته منذ البداية على رحيل حمدي فتحي إلى صفوف الأهلي.

وأوضح "علي ماهر أبلغ مجلس الإدارة بموافقته على رحيل حمدي فتحي هذا كان موقفه منذ بداية المفاوضات".

هذا يقودنا إلى معرفة سبب تعثر المفاوضات في الفترة الأخيرة وأوضح خشب "أولا هو رفض الأهلي الاستجابة لطلباتنا المادية وعرضه لمبلغ مالي ضعيف".

وأكمل "هذا بالإضافة لطلبنا ضم عمرو بركات وأحمد حمدي ولكنهما رحلا إلى سموحة والجونة وهناك لاعب ثالث أردنا ضمه لكن الأهلي عرض ثلاثة لاعبين آخرين غير الذين كنا نريد ضمهم".

وبسؤاله عن اسم اللاعب الثالث رفض رئيس إنبي الإفصاح عنه.

وأتم علاء خشب تصريحاته قائلا: "بعد تعثر المفاوضات تم تأجيل الأمر للانتقالات الصيفية لكن كما ذكرت سابقا لا مانع من إعادة النظر في الصفقة حال الموافقة على طلباتنا المادية وضم اللاعبين الذين نحددهم من الأهلي".

ولعب حمدي فتحي لاعب الوسط البالغ من العمر 24 عاما مع إنبي هذا الموسم 17 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 3 أهداف وصنع مرتين.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي تحدث في وقت سابق عن حمدي فتحي قائلا: "نطرق الأبواب الشرعية للمفاوضات مع الأندية والتعاقد مع اللاعبين. قد يكون هناك بعض الاختلافات في المفاوضات ولكننا نتسمك بأي لاعب يقدم التضحيات من أجل اللعب للأهلي. (طالع التفاصيل)

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