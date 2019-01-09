قال خالد محمود طبيب الأهلي إن محمد محمود لاعب وسط الأهلي قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة بعد إصابته في مباراة سموحة يوم الثلاثاء. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح خالد محمود :"تعرض اللاعب لقطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف الخارجي للركبة".

وتحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي للصحفيين إن محمد محمود لاعب الفريق سيقوم بالتنسيق مع الجهاز الطبي خلال الساعات المقبلة لتحديد موعد إجراء الجراحة الخاصة به.

وتعرض محمد محمود للإصابة في ركبته خلال مواجهة سموحة ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 من الدوري المصري يوم الثلاثاء وفاز بها الأهلي بنتيجة 1-0.

وانضم محمد محمود إلى الأهلي قادما من وادي دجلة في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وشارك محمد محمود مع الأهلي منذ انضمامه للفريق في مباراة بيراميدز كبديل لمدة 17 دقيقة في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة وخسرها الأهلي بنتيجة 2-1.

كما بدأ مباراة سموحة كأول مشاركة له كأساسي يوم الثلاثاء قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

ولعب صاحب الـ20 عاما في 17 مباراة هذا الموسم مع وادي دجلة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

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