أوضح نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود لاعب الأهلي الجديد، طريقة ووجهة علاء لاعب الفريق بعد إصابته.

كشف خالد محمود طبيب الأهلي صباح اليوم الأربعاء عن إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة. (طالع التفاصيل)

وقال نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب في تصريحات لـ FilGoal.com: "قمت بالتنسيق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل طريقة التعامل مع طريقة علاج محمد محمود".

وأضاف "أرسلت صور الأشعة الخاصة باللاعب إلى خبير ألماني يدعى فايلر، إذ أنتظر تشخيصه للحالة بشكل دقيق لتحديد الإصابة".

وواصل "هو أيضا من سيحدد الطريقة الأفضل لعلاجه".

نادر شوقي أتم "بناء على توضيح الطبيب الألماني، سيتم تحديد وجهة محمد محمود في رحلة علاجه".

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

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