قال محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي إن هناك حالة من الحزن والصدمة لا يمكن وصفها بسبب إصابة محمد محمود، مشيرا إلى أن ما يحدث مع فريقه ليس أمرا طبيعيا أو له علاقة بكرة القدم. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح يوسف قائلا: "نشعر بحالة من الصدمة والحزن التي لا يمكن وصفها بسبب إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي".

وأضاف "لا يمكن أن يكون ما يتعرض له لاعبي الأهلي أمر طبيعي أو له علاقة بكرة القدم أو حتى بأي أمور فنية أو بدنية أو طبية".

وواصل "هل يعقل أن يتعرض لاعبين في أول مباراة لهما مع الفريق لإصابتين، واحدة رباط صليبي والأخرى شد في الخلفية؟".

وأتم "ما يحدث غريب وغير طبيعي".

محمد محمود الوافد الجديد للنادي الأهلي تعرض لقطع في الرباط الصليبي والغضروف الخارجي للركبة خلال مواجهة سموحة يوم الثلاثاء حسب تصريحات خالد محمود طبيب الأهلي لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وتعرض لاعب الأهلي للإصابة في ركبته خلال مواجهة سموحة ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 من الدوري المصري يوم الثلاثاء وفاز بها فريقه بنتيجة 1-0.

وانضم صاحب الـ20 عاما إلى الأهلي قادما من وادي دجلة في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وشارك محمد محمود مع الأهلي منذ انضمامه للفريق في مباراة بيراميدز كبديل لمدة 17 دقيقة في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة وخسرها الأهلي بنتيجة 2-1.

كما بدأ مباراة سموحة كأول مشاركة له كأساسي يوم الثلاثاء قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

ولعب صاحب الـ20 عاما في 17 مباراة هذا الموسم مع وادي دجلة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

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