مدرب المنتخب: استضافة الأمم يزيد فرص مصر في الفوز بالبطولة.. ونحتاج 25 يوما فترة إعداد

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 00:03

كتب : FilGoal

مصر

يرى تيتو جارسيا المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر أن استضافتنا لبطولة كأس الأمم الإفريقية يزيد فرصنا في الفوز بالبطولة.

وفازت مصر بشرف تنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019 باكتساح جنوب إفريقيا في التصويت بنتيجة 16-1.

وقال جارسيا لقناة صدى البلد: "منتخب مصر يلعب الآن في مستويات عالية وبالتأكيد استضافة البطولة يزيد حظوظنا في الفوز باللقب".

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وأضاف "أيضا ستزيد رغبتنا في الفوز بالبطولة وإسعاد الجماهير على أرضنا".

وتابع "مباراة النيجر المقبلة في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم ستكون هي بداية فترة الإعداد لكأس الأمم".

وأتم تصريحاته "نحتاج من 20 إلى 25 يوما فترة إعداد قبل انطلاق البطولة للاستعداد بشكل جيد من أجل الفوز بالنهائي".

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