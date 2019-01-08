صلاح: هزيمة ليفربول أمام سيتي وولفرهامبتون؟ لا نعيش أي منحدر ونستمر في طريقنا

"لا نعيش أي منحدر" هكذا شدد محمد صلاح لاعب ليفربول في إجابته على هل يعيش فريقه فترة مهتزة عقب الهزيمة أمام مانشستر سيتي وولفرهامبتون.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وهُزم ليفربول أمام سيتي بهدفين لهدف في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي ليتقلص الفارق بينهما في صدارة جدول الترتيب إلى أربع نقاط، فيما ودع الحُمر كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ولفرهامبتون.

وتحدث صلاح في المؤتمر الصحفي الذي تلى تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2018 قائلا: "خضنا مباراتين فقط وضد سيتي قاتلنا وكنا على وشك التسجيل".

وأضاف "لكنهم أيضا لعبوا بشكل جيد وتبادلنا الفرص لكن الحظ لم يكن معنا".

وتابع صلاح "أما أمام ولفرهامبتون حدثت تغييرات كبيرة في الفريق وتعادلنا قبل أن نستقبل هدفا ثانيا وخسرنا".

وأتم "نحن لسنا في منحدر وسوف نستمر في طريقنا حتى نهاية الموسم".

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