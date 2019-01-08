أول رد من وزارة الرياضة المصرية عقب توقف بث بي إن سبورتس

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 20:33

كتب : FilGoal

بي إن سبورت

عقب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إيقاف بث قنوات بي إن سبورتس في مصر.

وقال وزير الرياضة: "إيقاف بث بي إن سبورتس، سيكون أحد الملفات التي ندرسها".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة DMC "سنتواصل مع كل الأجهزة المعنية بخصوص هذا الأمر".

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وكرر "سنبحث هذا الملف خلال الفترة المقبلة".

وأعلنت شبكة beIN الإعلامية إيقاف خدماتها في مصر بداية من اليوم، الثامن من يناير من عام 2019.

وأصدرت beIN بيانا رسميا على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت من خلاله: "عدم قدرتها من جديد على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفصائية CNE بداية من اليوم".

وأشارت الشبكة إلى توقف الخدمة بسبب "رفض CNE شروط الصفقة ومن هنا لم يتم توقيع العقود".

وتوقف بالفعل بث قنوات beIN في مصر. (طالع التفاصيل)

من جانبها، أصدرت الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE بيانا رسميا للرد على إيقاف البث.

وأشارت الشركة في بيانها إلى "بث القنوات المشفرة متوقف حاليا من جهة أصحاب المحتوى (مجموعة beIN الإعلامية)".

وأضافت "جاري العمل على حل المشكلة في أقرب وقت".

وأوضحت CNE "في حالة عدم حل المشكلة سيتم رد باقي قيمة الاشتراك"، لمشتركي قنوات beIN في مصر. (طالع التفاصيل)

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