الأهلي يصل للفوز رقم 1000 في تاريخ مشاركاته بالدوري المصري

حقق النادي الأهلي انتصارا ثمينا على حساب سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة 15 بالموسم الحالي في الدوري المصري، ليصل للفوز رقم 1000 في تاريخه بالمسابقات التي اكتملت حتى النهاية.

ويشارك الأهلي في نسخة الدوري رقم 60 في تاريخه بالإضافة إلى ست مشاركات سابقة لم تكتمل في النهاية.

وبمباراة اليوم وصل الأهلي إلى مباراته رقم 1495 في تاريخ مسابقات الدوري المصري المكتملة، وحقق فوزه رقم 1000 بعد تحقيق الفوز الثامن بالنسخة الحالية.

وفي 1495 مباراة خاضها الأهلي تعادل الفريق في 337 وخسر في 158 مباراة أخرى، ونجح المارد الأحمر في تسجيل 2647 هدفا واستقبلت شباكه 926.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله علي معلول من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 27 نقطة من 14 مباراة بفارق مباراتين عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني.

وينفرد الزمالك بصدارة الترتيب برصيد 41 نقطة من 16 مباراة وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز.

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