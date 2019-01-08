تشكيل بيراميدز - السعيد أساسي أمام المصري

يقود عبد الله السعيد فريقه بيراميدز أمام المصري البورسعيدي في المباراة الثانية على التوالي التي يلعبها أساسيا.

ويبدأ السعيد أساسيا مع بيراميدز ضد المصري بعدما خاض لقاء الأهلي السابق بالكامل.

ويلعب المصري ضد بيراميدز في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ13 للدوري والتي تقام في ملعب الإسماعيلية.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: رجب بكار – علي جبر – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي.

الوسط: نبيل عماد – شريف دابو – عبد الله السعيد.

الهجوم: إيريك تراوري – كينو – سيفونيس.

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