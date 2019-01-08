محمد محمود يغادر مباراة سموحة للإصابة
الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 18:25
كتب : FilGoal
غادر محمد محمود لاعب وسط الأهلي مباراة سموحة في الشوط الثاني بسبب الإصابة.
محمد محمود
النادي : الأهلي
ويلعب الأهلي ضد سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري المصري بملعب برج العرب.
وتعرض محمد محمود لإصابة بعد كدمة قوية مع أحد لاعبي سموحة، ليغادر أرض الملعب قبل الدقيقة 60 ويشارك بدلا منه كريم وليد.
وبدأ محمد محمود لأول مرة أساسيا مع الأهلي أمام سموحة، بعدما شارك في الدقائق الأخيرة من المباراة السابقة للفريق الأحمر ضد بيراميدز.
وانضم محمد محمود لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادما من وادي دجلة.
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