محمد محمود يغادر مباراة سموحة للإصابة

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 18:25

كتب : FilGoal

محمد محمود - الأهلي - سموحة

غادر محمد محمود لاعب وسط الأهلي مباراة سموحة في الشوط الثاني بسبب الإصابة.

ويلعب الأهلي ضد سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري المصري بملعب برج العرب.

وتعرض محمد محمود لإصابة بعد كدمة قوية مع أحد لاعبي سموحة، ليغادر أرض الملعب قبل الدقيقة 60 ويشارك بدلا منه كريم وليد.

أخبار متعلقة

تأثير عودته يتواصل.. معلول يسجل في مرمى سموحة التشكيل – رمضان وجيرالدو ومحمد محمود أساسيون مع الأهلي ضد سموحة ملف - كل ما يخص فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019

وبدأ محمد محمود لأول مرة أساسيا مع الأهلي أمام سموحة، بعدما شارك في الدقائق الأخيرة من المباراة السابقة للفريق الأحمر ضد بيراميدز.

وانضم محمد محمود لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادما من وادي دجلة.

اقرأ أيضا:

بيان رسمي من CNE بخصوص وقف بث بي إن سبورتس في مصر

بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم

تفاصيل 48 ساعة مجنونة يعيشها صلاح بسبب جائزتين

رسميا - لتعود الحياة إلى الكرة.. مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم بانتصار ساحق

مدرب السنغال: نصلي من أجل فوز ماني بجائزة الأفضل في إفريقيا

ملف - كل ما يخص فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019

الأهلي محمد محمود الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأفضل في إفريقيا - ماني: التتويج بالجائزة إنجاز رائع لأي لاعب.. ومنافسة صلاح أمر صعب 14 دقيقة | إفريقيا
تشكيل بيراميدز - السعيد أساسي أمام المصري 19 دقيقة | الدوري المصري
مجاهد لـ في الجول: محمد فضل بين الأسماء المرشحة لمدير كأس أمم إفريقيا 27 دقيقة | مصر
محمد محمود يغادر مباراة سموحة للإصابة 34 دقيقة | الدوري المصري
سولشاير عن مواجهة أرسنال في كأس إنجلترا: مذهلة.. نحتاج لمثل هذه المباريات ساعة | أوروبا
ديسابر: سعيد باستضافة مصر لكأس الأمم.. أتمنى أن تقع مجموعة أوغندا في الإسماعيلية ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 2 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 3 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات 4 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة

قد ينال إعجابك