ياسر إبراهيم: لم أوقع لـ الزمالك وأغروني قبل التوقيع لـ الأهلي.. وحقيقة تصريحاتي السابقة

نفى ياسر إبراهيم مدافع الأهلي الجديد توقيعه في السابق إلى الزمالك، مشيرا إلى "هذا لم يحدث ولم أوقع".

وقال ياسر إبراهيم: "إذا كنت قد وقعت بالفعل في السابق للزمالك، فلماذا لم تتم الصفقة؟".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "لم أوقع لـ الزمالك وكل ما يُقال ليس صحيحا".

وزعم "الزمالك تدخل قبل إتمام انتقالي إلى الأهلي بساعات قليلة".

وأكمل "الزمالك عرض علي أرقام أكبر بكثير من الأهلي وقدم لي العديد من الإغراءات ولكن المال ليس كل شيء".

وواصل "رغبتي الأولى والأخيرة كانت الانضمام إلى الأهلي وكنت أدعي وأُصلي يوميا من أجل تحقيق رغبتي وأحمد الله على الانضمام لـ الأهلي".

وتطرق ياسر إبراهيم للحديث عن "فيديو سابق لي مع كريم حسن شحاتة"، قائلا: "تصريحات أُسيئ فيهما".

وأشار "كنت أتحدث في فترة الناشئين وكنت في عمر الـ 13 عاما وتم إساءة فهم تصريحات".

وأتم "انتقلت إلى الزمالك وقت ذلك وبعدها تعرضت لإصابة فقرر النادي الاستغناء عني ولم يُقدرني".

الأهلي أعلن رسميا تعاقده مع ياسر إبراهيم مدافع سموحة لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة شهدت انتقال عمرو بركات للفريق السكندري على سبيل الإعارة لمدة سنة ونصف. (طالع التفاصيل)

ووصل ياسر إبراهيم في وقت سابق إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة عقب نهاية المران يوم الإثنين للتفاوض وإنهاء كافة التفاصيل بخصوص تعاقده مع الفريق.

وأتم الأهلي 5 صفقات شتوية وهم رمضان صبحي جناح هدرسفيلد تاون العائد لفريقه على سبيل الإعارة والأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب أول أغسطس، بالإضافة للثلاثي محمود وحيد ظهير مصر للمقاصة وحسين الشحات من العين ومحمد محمود لاعب وادي دجلة. وهذه هي الصفقة السادسة.

كان ياسر إبراهيم لاعبا في صفوف نادي الزمالك، قبل أن ينتقل لسموحة في موسم 2014/2015 على سبيل الإعارة، ثم ينتقل لهم بشكل كامل في الموسم التالي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة مع سموحة، صنع فيهم هدفا واحدا.

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