رسميا – المصري يتعاقد مع حسين رجب من الداخلية

أتم مجلس إدارة نادي المصري برئاسة سمير حلبية تعاقده مع حسين رجب مهاجم فريق الداخلية ومنتخب مصر الأوليمبي.

ووقع حسين رجب على عقود انضمامه إلى المصري لمدة 4 مواسم ونصف اعتبارا من فترة الانتقالات الشتوية.

وحصل المصري على الاستغناء الخاص بمهاجم الداخلية والذي لعب من قبل بقميص مصر للمقاصة تحت قيادة إيهاب جلال.

ومن المنتظر أن ينضم حسين رجب لمعسكر المصري خلال الساعات القليلة المقبلة لينتظم مع الفريق في التدريبات الجماعية.

وشارك حسين رجب في 15 مباراة في الدوري هذا الموسم بقميص الداخلية ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

آخر أهداف حسين رجب كانت في شباك شريف إكرامي حارس الأهلي من تسديدة صاروخية في لقاء انتهى بالتعادل 2-2.

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