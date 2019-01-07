رسميا – المصري يتعاقد مع حسين رجب من الداخلية

الإثنين، 07 يناير 2019 - 20:34

كتب : FilGoal

حسين رجب - الداخلية

أتم مجلس إدارة نادي المصري برئاسة سمير حلبية تعاقده مع حسين رجب مهاجم فريق الداخلية ومنتخب مصر الأوليمبي.

ووقع حسين رجب على عقود انضمامه إلى المصري لمدة 4 مواسم ونصف اعتبارا من فترة الانتقالات الشتوية.

وحصل المصري على الاستغناء الخاص بمهاجم الداخلية والذي لعب من قبل بقميص مصر للمقاصة تحت قيادة إيهاب جلال.

أخبار متعلقة

عقدة يوسف تتواصل.. الأهلي يتعثر بعد عودة +90 ضد الداخلية معاناة المصري مستمرة.. الجونة يلقن إيهاب جلال الخسارة الأولى ويتخطاه في الترتيب

ومن المنتظر أن ينضم حسين رجب لمعسكر المصري خلال الساعات القليلة المقبلة لينتظم مع الفريق في التدريبات الجماعية.

وشارك حسين رجب في 15 مباراة في الدوري هذا الموسم بقميص الداخلية ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

آخر أهداف حسين رجب كانت في شباك شريف إكرامي حارس الأهلي من تسديدة صاروخية في لقاء انتهى بالتعادل 2-2.

اقرأ أيضا:

لاعب وسط مولودية الجزائر لـ في الجول: أكثر من وكيل تحدثوا معي بخصوص الأهلي

طارق يحيى لـ في الجول: عمرو بركات جاهز لمواجهة الأهلي.. وهذا موقف باسم مرسي

خبر في الجول - بتروجيت يطلب رباعي الزمالك

رسميا - الأهلي يضم ياسر إبراهيم.. وعمرو بركات إلى سموحة

خبر في الجول – شيكابالا يرفض الانضمام مولودية وجدة المغربي.. وخطوته المقبلة

في الدوري المصري الداخلية

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس إنبي لـ في الجول: حمدي فتحي ليس للبيع.. القرار حُسم نهائيا 3 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – رحيل صبري من الأهلي إلى الاتحاد السكندري 27 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول - شاكيري وستوريدج يواجهان ولفرهامبتون وصلاح احتياطي 37 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول – الأهلي يستقر على قيد أجاي.. ويستهدف التجديد له ولـ معلول 42 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد طنجة يسقط في اختباره الأخير قبل مواجهة الزمالك 45 دقيقة | الوطن العربي
رسميا – المصري يتعاقد مع حسين رجب من الداخلية ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 2 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 3 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات 4 في الجول يكشف بند في عقد السعيد قد يمنح الأهلي 2 مليون دولار.. ولكن

قد ينال إعجابك