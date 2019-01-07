تقارير: شيكابالا على أعتاب الدوري المغربي.. سيرتدي شارة قيادة فريقه الجديد

كشفت تقارير صحفية مغربية اقتراب محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك المعار إلى أبولون اليوناني، من التواجد في الدوري المغربي.

نادي مولودية وجدة المغربي يستعد لإتمام تعاقده مع شيكابالا وفقا لصحفية المنتخب المغربية.

وكشفت مصادر مقربة من نادي مولودية وجدة، لصحيفة المنتخب أن "شيكابالا سينتقل إلى مولودية وجدة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع امتيازات تحفيزية له".

وعلى الجانب ذاته، زعمت قناة (شوف سبورت) المغربية أن الاتفاق بين شيكابالا ومولودية وجدة تم بالفعل وسيتقاضى اللاعب 150 ألف يورو خلال فترة الإعارة لنهاية الموسم.

شيكابالا سيرتدي قيادة الفريق المغربي وسيحصل على مكافآت مادية في حالة تسجيله 10 أهداف أو صناعة مثلهم خلال فترة الإعارة، وفقا للتقرير المغربي.

وأشارت القناة المغربية إلى "مولودية وجدة أرسل خطابا إلى السفارة المغربية في القاهرة من أجل استخراج تأشيرة شيكابالا ليحضر اللاعب إلى المغرب ويوقع العقود".

ويحتل نادي مولودية وجدة المركز الـ 12 على سلم ترتيب الدوري المغربي برصيد 14 نقطة من 13 مباراة.

ويقضي شيكابالا هذا الموسم معارا من الزمالك إلى نادي أبولون اليوناني، بعدما قضى الموسم الماضي معارا لنادي الرائد السعودي.

صاحب الـ32 عاما شارك هذا الموسم في 11 مباراة بين الدوري والكأس. سجل فيهم هدفا وصنع آخر.

لكن صحيفة to10 اليونانية كشفت في وقت سابق أن نادي أبولون يستعد لفسخ عقد شيكابالا بسبب عدم عودة اللاعب إلى اليونان. (طالع التفاصيل)

شيكابالا الذي قضى أجازته في مصر، لم يعد إلى اليونان ولم يُخطر ناديه بامتداد أجازته أو بموعد عودته، حسبما زعم التقرير اليوناني.

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