بالصور – الشحات في الأهلي

الإثنين، 07 يناير 2019 - 10:57

كتب : محرر في الجول

حسين الشحات في الأهلي

ظهر حسين الشحات المنضم حديثا للأهلي لأول مرة في مقر النادي الأحمر صباح اليوم الاثنين.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وحضر الشحات إلى مقر النادي صباح اليوم، حيث التقط صورا تذكارية بجوار دولاب بطولات النادي الأهلي.

وعقد لاعب الأهلي الجديد جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر فور وصوله صباح اليوم لمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

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وكان الشحات صرح خلال حواره مع FilGoal.com أمس أنه لايزال في انتظار تحديد موعد مشاركته في التدريبات مع الأهلي. ( اقرأ الحوار كاملا )

وأعلن الأهلي أمس الأحد ضمه للشحات من العين الإماراتي، بعد مفاوضات استغرقت وقتا طويلا ولم يتأخر الشحات عن إعلان رغبته في ارتداء القميص الأحمر خلالها.

وقاد حسين الشحات فريقه السابق العين لحصد المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ولينجتون النيوزيلاندي في الدور التمهيدي، ثم الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني وريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي والخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة بين الدوري وكأس العالم للأندية. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

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