تواجد مندوب من الأهلي في لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة صباح اليوم الاثنين، من أجل قيد اللاعب الأنجولي الجديد جيرالدو.

جيرالدو النادي : الأهلي الأهلي

وذكر مراسل FilGoal.com أن مندوب الأهلي زار لجنة شؤون اللاعبين من أجل قيد جيرالدو في القائمة المحلية للفريق.

ووضع الأهلي اسم جيرالدو كلاعب أجنبي رابع في قائمته مع علي معلول ووليد أزارو وساليف كوليبالي.

وبقيد جيرالدو، يحق له المشاركة مع الأهلي ضد سموحة غدا الثلاثاء في الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

كان عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات في الأهلي قال في وقت سابق: "جيرالدو سيتم قيده في قائمة الأهلي المحلية بدلا من كوليبالي". ( اقرأ تصريحاته )

لكن تأخر الأهلي في قيد الجناح الأنجولي قبل مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري، في انتظار رأي مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق.

يذكر أن الأهلي يمتلك أجنبيا خامسا هو النيجيري جونيور أجاي، لكن اسمه موجود في قائمة الانتظار.

وضم الأهلي جيرالدو من صفوف بريميرو دي أجوستو الأنجولي.

ولا يحق للجناح الأنجولي المشاركة مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، بسبب مشاركته مع فريق السابق في الدور التمهيدي.

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