تعرف على تفاصيل مشاركة أبو تريكة مع دروجبا وإيتو في مباراة الأساطير ضد السنغال 2002

تقام مباراة أساطير الكاف أمام منتخب السنغال 2002 تخليداً لذكرى نجم السنغال الراحل جول بوكاندي.

ويحتضن ملعب ليوبولد سنجور في داكار المباراة التي تنطلق الساعة 7 مساء الإثنين على هامش فعاليات جوائز الكاف 2018.

تشكيل منتخب أساطير الكاف من اللاعبين:

محمد أبو تريكة (مصر)، نوانكو كانو، إيمانويل أمونيكي، فيكتور إيكبيبا (نيجيريا)، جورج ويا (ليبيريا)، جوزيف أنطوان بل، جيريمي نجيتاب، صامويل إيتو، باتريك مبوما (الكاميرون)، آلان جوامينيه، سيريل دومورو، ديدييه دروجبا (كوت ديفوار)، بوبكر سار، ديومانسي كامارا، روجيه مندي (السنغال)، فريدريك كانوتيه (مالي)، نور الدين نايبت (المغرب)، شعباني نوندا (بوروندي)، جون مارك أدجوفي-بوكو (بنين)، جيلبرتو أمارال (أنجولا)، تيتي كامارا (غينيا)، فلوران مالودا (فرنسا)، مارك فيش (جنوب إفريقيا) ومايكل إيسيان (غانا).

تشكيل منتخب السنغال 2002 من اللاعبين:

توني سيلفا، كاليدو سيسوكو، خليلو فاديجا، عمر دياللو، الحاجي ضيوف، حبيب باي، أليو سيسيه، لامين دياتا، باب مالك ديوب، الحسن ندور، ساليف دياو، أمدي فاي، مختار ندياي، موسى ندياي، هنري كامارا، باب تياو، أمارا تراوري، تييرنو يومي، باب فال، جوزيف كوتو، لامين ندياي، إبراهيم با إيزيبيو.

وستلعب المباراة بشكل سنوي مع حفل الجوائز حسب تأكيد أنطوني بافو نائب الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويقام حفل الاتحاد الإفريقي (كاف) في العاصمة السنغالية داكار غدا، حيث ينافس نجمنا المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب إفريقيا مع السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

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