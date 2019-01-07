من هو براهيم دياز لاعب ريال مدريد الجديد "ولد بالمغرب لكنه إسباني الجنسية"

أبرم ريال مدريد أول صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية بضم الشاب براهيم دياز قادما من مانشستر سيتي يوم الأحد، لكن من هو اللاعب الجديد في صفوف الملكي، سنعرف في السطور التالية.

اللاعب الإسباني البالغ من العمر 19 عاما أصوله مغربية، إذ ينحدر من مدينة مليلية الإسبانية المتواجدة داخل القطر المغربي، ولم يلعب بعد للمنتخب الأول لأي من جنسيتيه.

واستعرض الموقع الرسمي لريال مدريد مسيرة دياز ومميزاته والتي أجبرت النادي على التعاقد معه.

- دياز انضم للملكي بعد تميزه بالسرعة وبراعة التنقل بالكرة وقراءته الجيدة للمباراة. لعب المدريديستا الجديد في صفوف أكاديمية نادي مالاجا لغاية بلوغه 14 عامًا ثم انتقل إلى أكاديمية مانشستر سيتي.

- في النادي الإنجليزي، لم يتوقف عن النمو والارتقاء إلى أن خاض مباراته الرسمية الأولى مع الفريق الأول وهو بعمر 17 عامًا و49 يوماً، ضد سوانزي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بموسم 2016-2017.

- لم يصبر دياز كثيرًا قبل المشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث جاء ظهوره الرسمي الأول في المسابقة القارية في دور المجموعات بالموسم 2017-2018، ليصبح ثاني أصغر لاعب يشارك في البطولة في تاريخ النادي الإنجليزي.

- في الموسم نفسه، لعب أيضًا في الدوري الإنجليزي وفي كأس الاتحاد الإنجليزي وساهم في فوز فريقه بلقب الدوري وكأس الرابطة، ثم بطولة الدرع االخيرية في الموسم الماضي.

- في ذلك الموسم، سجل دياز باكورة أهدافه في الدوري الإنجليزي مع ثنائية ضد فولام، في كأس الدوري. وقد استمتعت الجماهير المدريدية بمهاراته التهديفية في الفترة التحضيرية للموسم الجديد في 2017، عندما سجل هدفًا جميلًا ضد الفريق الأبيض وديا في لوس أنجلوس.

- استعرض لاعب ريال مدريد الجديد مواهبه في فئات الشباب بالمنتخب الاسباني. مع منتخب تحت 17 سنة، تميز في بطولة أوروبا التي أقيمت في أذربيجان في 2016، وسجل فيها ثلاثة أهداف، بما في ذلك هدفه في النهائي.

- كما لعب دورًا حاسمًا في بلوغ إسبانيا المركز الثاني. كذلك لعب في صفوف منتخب تحت 19 سنة ومع منتخب تحت 21 سنة.

مسيرة دياز

- أكاديمية مانشستر سيتي (2013-2018)

- مانشستر سيتي (2018-2019)

- ريال مدريد (2019- )

الانجازات

1 لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (2018)

1 كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (2018)

1 الدرع الخيرية (2018)

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