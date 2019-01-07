ميدو: رغم انتمائي للزمالك أعشق هؤلاء حتى لو اختاروا الأهلي

الإثنين، 07 يناير 2019 - 11:28

كتب : FilGoal

ميدو - الوحدة - الفيصلي

أسهب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق الوحدة السعودي في الإشادة بحسين الشحات لاعب الأهلي الجديد وصفقة انتقاله للشياطين الحمر.

وأعلن الأهلي أمس الأحد ضمه للشحات من العين الإماراتي، بعد مفاوضات استغرقت وقتا طويلا ولم يتأخر الشحات عن إعلان رغبته في ارتداء القميص الأحمر خلالها.

وقال ميدو عبر حسابه الشخصي على تويتر صباح الإثنين: "سعيد جدا أن هناك نادي مصري استثمر في لاعب مميز أكثر من ٥ ملايين دولار وأتمنى ان تكون القوة التسويقية لدورينا اكبر وأكبر وان نهتم بإنتاج السلعة (الدوري) لخدمة المستهلك (المشاهد)".

أخبار متعلقة

بالصور – الشحات في الأهلي الشحات: وقعت عقود الأهلي في الشارع.. وأتمنى ارتداء قميص أبو تريكة بعد انضمام الشحات.. 2019 تشهد أكبر ميركاتو شتوي في تاريخ الأهلي فرج عامر لـ في الجول: ياسر إبراهيم إلى الأهلي مقابل 30 مليونا وعمرو بركات

وأضاف "لن يحدث هذا إلا بعد امتلاء ملاعبنا على اخرها مرة أخرى وتحسين مستوى الصورة والإخراج وجودة ارضية ملاعبنا".

وواصل "زمالكاوي ولكني سعيد جدا بعقلية الشحات ولد مثابر مجتهد بدأ تحت الصفر ووصل لإحراز هدف في كاس العالم للأندية والمشاركة في النهائي".

واستمر ميدو "سعيد بأنه اتبع قلبه حتى لو خسر بعض الأموال للعب في النادي الذي يشجعه منذ الصغر حتى لو كان ليس من أبناء النادي، أعشق هؤلاء اللاعبين حتى لو اختاروا الأهلي".

وكان الشحات صرح خلال حواره مع FilGoal.com أمس أنه لايزال في انتظار تحديد موعد مشاركته في التدريبات مع الأهلي.( اقرأ الحوار كاملا )

وقاد حسين الشحات فريقه السابق العين لحصد المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ولينجتون النيوزيلاندي في الدور التمهيدي، ثم الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني وريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي والخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة بين الدوري وكأس العالم للأندية. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

اقرأ أيضا:

حلمه تحقق الآن.. رسميا - حسين الشحات أهلاوي

الشحات: حققت حلم الطفولة.. سأضاعف مجهودي للدفاع عن شعار الأهلي

اختر تشكيل الأهلي المثالي بعد ضم حسين الشحات

رسميا - الأهلي يطلب الحصول على مليوني دولار بسبب انتقال السعيد لـ بيراميدز

رسميا - تحديد موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي.. وموقف بيراميدز من القطبين

ميدو حسين الشحات

نرشح لكم

أخر الأخبار

التنين الصيني يلتهم قيرغيزستان في كأس آسيا دقيقة |
الخطيب يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي ويطالبهم بضرورة العودة لطريقة الانتصارات 8 دقيقة | الدوري المصري
لجنة المسابقات تعلن عن عقوبة جنش والهاني سليمان.. وغرامة ضد بيراميدز 15 دقيقة | الدوري المصري
سموحة يتمم اتفاقه مع الأهلي على ضم عمرو بركات 15 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يكشف سبب رحيل كاسونجو.. ومتى يعلن صفقته الجديدة 22 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - حسين الشحات يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي: قميص النادي أغلى من أموال الدنيا 43 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 2 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 3 في الجول يكشف بند في عقد السعيد قد يمنح الأهلي 2 مليون دولار.. ولكن 4 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات

قد ينال إعجابك