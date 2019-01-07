ميدو: رغم انتمائي للزمالك أعشق هؤلاء حتى لو اختاروا الأهلي

أسهب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق الوحدة السعودي في الإشادة بحسين الشحات لاعب الأهلي الجديد وصفقة انتقاله للشياطين الحمر.

وأعلن الأهلي أمس الأحد ضمه للشحات من العين الإماراتي، بعد مفاوضات استغرقت وقتا طويلا ولم يتأخر الشحات عن إعلان رغبته في ارتداء القميص الأحمر خلالها.

وقال ميدو عبر حسابه الشخصي على تويتر صباح الإثنين: "سعيد جدا أن هناك نادي مصري استثمر في لاعب مميز أكثر من ٥ ملايين دولار وأتمنى ان تكون القوة التسويقية لدورينا اكبر وأكبر وان نهتم بإنتاج السلعة (الدوري) لخدمة المستهلك (المشاهد)".

وأضاف "لن يحدث هذا إلا بعد امتلاء ملاعبنا على اخرها مرة أخرى وتحسين مستوى الصورة والإخراج وجودة ارضية ملاعبنا".

سعيد جدا ان هناك نادي مصري استثمر في لاعب مميز اكثر من ٥ مليون دولار وأتمنى ان تكون القوة التسويقية لدورينا اكبر وأكبر وان نهتم بإنتاج السلعة(الدوري)لخدمة المستهلك(المشاهد)لن يحدث هذا الا بعد امتلاء ملاعبنا على اخرها مرة أخرى وتحسين مستوى الصورة والإخراج وجودة ارضية ملاعبنا.. — Mido (@midoahm) January 7, 2019

وواصل "زمالكاوي ولكني سعيد جدا بعقلية الشحات ولد مثابر مجتهد بدأ تحت الصفر ووصل لإحراز هدف في كاس العالم للأندية والمشاركة في النهائي".

واستمر ميدو "سعيد بأنه اتبع قلبه حتى لو خسر بعض الأموال للعب في النادي الذي يشجعه منذ الصغر حتى لو كان ليس من أبناء النادي، أعشق هؤلاء اللاعبين حتى لو اختاروا الأهلي".

زمالكاوي ولكني سعيد جدا بعقلية الشحات ولد مصابر مجتهد بدأ تحت الصفر ووصل لإحراز هدف في كاس العالم للأندية والمشاركة في النهائي سعيد بانه اتبع قلبه حتى لو خسر بعض الأموال للعب في النادي الذي يشجعه منذ الصغر حتى لو كان ليس من ابناء النادي اعشق هؤلاء اللاعبين حتى لو اختاروا الاهلي — Mido (@midoahm) January 7, 2019

وكان الشحات صرح خلال حواره مع FilGoal.com أمس أنه لايزال في انتظار تحديد موعد مشاركته في التدريبات مع الأهلي.( اقرأ الحوار كاملا )

وقاد حسين الشحات فريقه السابق العين لحصد المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ولينجتون النيوزيلاندي في الدور التمهيدي، ثم الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني وريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي والخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة بين الدوري وكأس العالم للأندية. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

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