خاص أحمد بلال لـ في الجول: الأهلي يحتاج صفقتين.. و4-2-3-1 الخطة الأفضل

الإثنين، 07 يناير 2019 - 15:31

كتب : أحمد شاكر

أحمد بلال

يرى أحمد بلال لاعب الأهلي السابق أن فريقه مازال يحتاج لضم صفقتين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال أحمد بلال: "الأهلي يحتاج لتدعيم ضروري في خط الدفاع".

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وأضاف لـFilGoal.com "إلى جانب تدعيم أيضا في مركز خط الوسط".

ماذا عن الخطة الأفضل لـ الأهلي بعد الصفقات التي تعاقد معها؟ يُجيب بلال: "الخطة الأفضل هي 4-2-3-1".

ويوضح، بخصوص الشق الهجومي، "مروان محسن أو جيرالدو كمهاجم صريح وخلفه رمضان صبحي كجناح أيسر وحسين الشحات كجناح أيمن وناصر ماهر كصانع ألعاب".

وتعاقد الأهلي مع 5 صفقات في سوق الانتقالات حتى الآن وهم رمضان صبحي وجيرالدو ومحمد محمود ومحمود وحيد وحسين الشحات.

ويسعى الأهلي لتدعيم خط دفاعه واقترب من إعلان ضم ياسر إبراهيم لاعب سموحة.

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