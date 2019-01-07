قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة شؤون اللاعبين إن مجلس الاتحاد يتعامل بمنتهى الشفافية فيما يخص أمور قيد اللاعبين، مشيرا إلى أن موقف الأهلي مع جيرالدو دا كوستا، يشبه موقف قيد عبد الله السعيد مع بيراميدز. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح عبد الغني لـFilGoal.com قائلا: "مجلس اتحاد الكرة يتعامل بمنتهى الشفافية في أمور التعاقد مع اللاعبين وقيدهم في قوائم الأندية".

وأضاف "الدليل على الشفافية هو قيد جيرالدو دا كوستا جناح الأهلي في قائمة الفريق يوم الإثنين، رغم أن الاتحاد والدولة بالكامل في إجازة رسمية بسبب احتفالات مصر والأقباط بأعياد الميلاد".

وواصل "نظام القيد الدولي مستمر منذ 1 يناير وحتى 31 من نفس الشهر بدون إجازات رسمية لقيد جميع اللاعبين بلا أي استثناء".

وأتم "قيد نادي بيراميدز يوم الجمعة الماضي لعبد الله السعيد لم يكن مخالفا طالما أن النظام يعمل، وهو نفس ما حدث مع جيرالدو الذي تم قيده يوم إجازة".

بيراميدز فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري.

عبد الله السعيد انضم إلى بيراميدز صباح الجمعة قبل أن يتم قيده ويشارك في اللقاء ويصنع تعادل بيراميدز لصالح محمد فاروق قبل أن يسجل بنفسه هدف انتصار فريقه.

الأهلي أصدر بيانا رسميا كشف من خلاله تشكيل لجنة قانونية للتحرك فيما وصفه بـ"أزمة قيد السعيد مع بيراميدز". (طالع التفاصيل)

وأرسل مجلس إدارة النادي الأهلي مذكرة رسمية يوم الأحد إلى اتحاد الكرة مطالبا إياه بالحصول على مليوني دولار بسبب انتقال عبد الله السعيد إلى بيراميدز.

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