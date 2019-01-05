بيان رسمي – الأهلي يتحرك قانونيا "للحفاظ على حقوقه" في قيد السعيد مع بيراميدز

قرر مجلس إدارة الأهلي التحرك بشكل قانوني فيما وصفه بـ"أزمة قيد عبد الله السعيد" في صفوف نادي بيراميدز.

بيراميدز فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

عبد الله السعيد انضم إلى بيراميدز صباح الجمعة قبل أن يتم قيده ويشارك في اللقاء ويصنع تعادل بيراميدز لصالح محمد فاروق قبل أن يسجل بنفسه هدف انتصار فريقه.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا كشف من خلاله تشكيل لجنة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي والعامري فاروق نائب الرئيس وخالد الدرندلي أمين الصندوق وحلمي عبد الرازق المستشار القانوني في النادي "للبدء في اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقوق النادي الأدبية والقانونية والمالية في أزمة قيد عبد الله السعيد مع بيراميدز" وفقا لبيان الأهلي.

وأشار الأهلي في بيانه إلى تحركه القانوني بسبب "التصريحات المتضاربة للمسؤولين في اتحاد الكرة دون الكشف عن أي سند قانوني في اللائحة"، وفقا للبيان.

الأهلي تقدم أولا عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 33 ولكن هدف فاروق، الدقيقة 47، وهدف السعيد الدقيقة 57 كتبا انتصار بيراميدز.

ووصل بيراميدز إلى النقطة 33 في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ 38 نقطة في الصدارة.

بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 24 في المركز السادس من 13 مباراة.



















































































































































































































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