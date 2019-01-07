الزمالك يعلن تفاصيل صفقة بوطيب: اعتذرنا عن عدم قبول دعم تركي آل الشيخ

أعلن مجلس إدارة الزمالك تفاصيل صفقة ضم المغربي الدولي خالد بوطيب مهاجم مالاتياسبور التركي.

خالد بوطيب النادي : الزمالك الزمالك

وقدم الزمالك لاعبه الجديد في مؤتمر صحفي بمقر النادي اليوم الاثنين.

وقال رئيس الزمالك إن النادي دفع من خزينته مليون و500 ألف يورو لضم المهاجم من فريقه التركي.

وأضاف أن النادي رفض الحصول على دعم من خارج النادي لحسم الصفقة، رغم عرض تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

ويمتد تعاقد الزمالك مع بوطيب لثلاثة مواسم ونصف.

يذكر أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية قال إنه دعم الزمالك بـ3 أو 4 صفقات من بينهم السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق. ( اقرأ تصريحاته )

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